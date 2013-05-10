Диплом по информатике

тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe город и подразделение скажу в ЛС 80 страниц. нужен также преддиплом на 35 стр. преддиплом использовать потом во 2-й главе. есть материал, метода. ...