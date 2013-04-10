Курсовая работа – Инвентаризация

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине " Инвентаризация "

Теоретическая часть -

Тема работы – Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, отражение ее результатов в бухгалтерском учете

Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2-3 пунктов плана, заключения, списка литературы объемом не менее 20 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.

2-3 пункт плана теор. часть работы необходимо писать на примере компании из г. Южно-Сахалинск (данные можно брать по аналогии, но реквизиты должны быть для сахалинской компании).

В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.

Объем теор. части - 20-25 стр.

Практическая часть -

Задача.

По результатам камеральной проверки правильности начисления взносов за 3 месяца текущего года и сверки обязательств ООО «ТОПАЗ» по расчетам с Фондом социального страхования установлено:

- начислено заработной платы за отработанное время 3458600 руб., пособия за период временной нетрудоспособности в сумме 98620 руб., пособие при увольнении по сокращению штата 78900 руб.;

- начисленовзносов в ФСС по ставке 2,9 % в сумме 105447руб.;

- наличиезадолженности по уплате взносов в ФСС начало последнего месяца квартала 38960руб.

Задание:

1. Определить сумму страховыхплатежей в ФСС

2. Определить сумму штрафа занесвоевременное погашение задолженности перед ФСС.

3. Отразить результаты проверки в бухгалтерском учете.

Условия сотрудничества и требования к оформлению работ просим скачать по ссылке и ознакомиться:

yadi.sk/d/GyCzLVAK1zQcx

Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.

Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Ждем Ваших предложений.