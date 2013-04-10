Помогите пожалуйста! Необходимо описать создание электронной библиотеки для школы, по шагово, что для этого нужно, с помощью каких серверов, как разместить ресурс и т.д. Прям разрабатывать не нужно, нужно лишь описать, как будто сделали, картинки ...
Курсовая работа – Инвентаризация
Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине " Инвентаризация "
Теоретическая часть -
Тема работы – Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, отражение ее результатов в бухгалтерском учете
Обязательно наличие в работе: содержания, введения, 2-3 пунктов плана, заключения, списка литературы объемом не менее 20 источников, ссылок на источники по тексту, приложений.
2-3 пункт плана теор. часть работы необходимо писать на примере компании из г. Южно-Сахалинск (данные можно брать по аналогии, но реквизиты должны быть для сахалинской компании).
В работе обязательно использование свежей литературы (2009-2012 гг.), наличие графиков и таблиц, составленных на основе современных статистических данных.
Объем теор. части - 20-25 стр.
Практическая часть -
Задача.
По результатам камеральной проверки правильности начисления взносов за 3 месяца текущего года и сверки обязательств ООО «ТОПАЗ» по расчетам с Фондом социального страхования установлено:
- начислено заработной платы за отработанное время 3458600 руб., пособия за период временной нетрудоспособности в сумме 98620 руб., пособие при увольнении по сокращению штата 78900 руб.;
- начисленовзносов в ФСС по ставке 2,9 % в сумме 105447руб.;
- наличиезадолженности по уплате взносов в ФСС начало последнего месяца квартала 38960руб.
Задание:
1. Определить сумму страховыхплатежей в ФСС
2. Определить сумму штрафа занесвоевременное погашение задолженности перед ФСС.
3. Отразить результаты проверки в бухгалтерском учете.
Условия сотрудничества и требования к оформлению работ просим скачать по ссылке и ознакомиться:
Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.
Работы скопированные из Интернета – не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).
В заявках – обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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