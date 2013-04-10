Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент" Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427 ...
Диплом - менеджмент
Диплом.тема- Развитие банковских услуг на основе жилищного кредитования отделения Сбербанка, план есть и методичка есть. Финансовый, банковский менеджмент-специальность. Писать по Сбербанку. по главам отправлять. 23 апреля надо сдать.первая глава есть. Можно будет сделать только вторую и третью.
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