Диплом - менеджмент

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Диплом.тема- Развитие банковских услуг на основе жилищного кредитования отделения Сбербанка, план есть и методичка есть. Финансовый, банковский менеджмент-специальность. Писать по Сбербанку. по главам отправлять. 23 апреля надо сдать.первая глава есть. Можно будет сделать только вторую и третью.

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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