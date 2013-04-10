Диплом - менеджмент

Помогите пожалуйста! Необходимо описать создание электронной библиотеки для школы, по шагово, что для этого нужно, с помощью каких серверов, как разместить ресурс и т.д. Прям разрабатывать не нужно, нужно лишь описать, как будто сделали, картинки ...