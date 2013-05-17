Проект урока по физкультуре

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Завершен1 заявка170 просмотров

Необходимо выполнить проект урока по физкультуре на 12-15 листов

Три темы на выбор на ваше усмотрение:

"Оперативное планирование урока физической культуры... 1)образовательно-познавательной направленности

2) образовательно-предметной направленности

3) образовательно-тренировочной направленности...

для начальных классов"

Срок 5 дней. Задание в приложении.

12 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Как всегда отличная работа. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо за высокий профессионализм в руководстве проектом, четкое задание и быструю оплату.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад