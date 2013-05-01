Курсовая по безопасности жизнедеятельности

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Управление безопасностью в условиях производтва

Объем: 40-45

Срок: 1.05.13

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Введение

1 Оценка гигиенических условий труда по отдельным факторам

2 Общая оценка гигиенических условий труда

3 Оценка травмобезопасности рабочих мест

4 Меры по улучшению условий труда

5 Расчет искусственного освещения рабочего места

Заключение

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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