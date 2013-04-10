Необходимо написать исследование по социологии на тему "Какие источники информации больше всего влияют на выбор старшеклассников своей будущей профессии"

Работа должна быть написана по плану

1)Обоснование актуальности проблемы на основе СМИ( указав где именно эта проблема поднималась, статистических данных(указать какого года) , не менее 5 страниц,желательно социологические данные процентные соотношения,диаграммы

2)Изученность

3)Цель (она одна )

4)задачи (какие результаты мы хотим получить в результате исследования) 5-8 задач

5)Операциональные понятия

6)методология(методы ,которые надо использовать)

7) само исследование (опрос учащихся 9-11 класов на заданную тему) какой результат получился .

8) вывод

шрифт 12pt, 20-25 страниц. Проверка антиплагиата обязательна. (уникальность не менее 60%)

Срок выполнения 5 дней.