Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине "Специальный менеджмент" Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427 ...
Исследование
Необходимо написать исследование по социологии на тему "Какие источники информации больше всего влияют на выбор старшеклассников своей будущей профессии"
Работа должна быть написана по плану
1)Обоснование актуальности проблемы на основе СМИ( указав где именно эта проблема поднималась, статистических данных(указать какого года) , не менее 5 страниц,желательно социологические данные процентные соотношения,диаграммы
2)Изученность
3)Цель (она одна )
4)задачи (какие результаты мы хотим получить в результате исследования) 5-8 задач
5)Операциональные понятия
6)методология(методы ,которые надо использовать)
7) само исследование (опрос учащихся 9-11 класов на заданную тему) какой результат получился .
8) вывод
шрифт 12pt, 20-25 страниц. Проверка антиплагиата обязательна. (уникальность не менее 60%)
Срок выполнения 5 дней.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
курсовая по маркетингу "продвижение товаров" Структура работы должна быть представлена в виде трех глав, логично раскрывающих главную тему работы. Первая глава – теоретическая, содержит определения, теоретические концепции, историю исследования данного вопроса. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
реферат по языкознанию.15 стр.реферат языкознание тема: Культура речевого общения 15-20 страниц,не менее 5 источников,можно со сносками,можно список литературы указать в конце реферата.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
80 тем на выбор. Курсовая по дисциплине «Рынок ценных бумаг».Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
предмет:СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.тема: Развитие инноваций в сфере гостиничных услуг. Требования строго по содержанию, один под пункт 5 стр.,список источников не меньше 40 и их нужно оформить по методичке.,ссылки тоже нужны. После каждого подпункта и главы вывод.И ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Диплом.тема- Развитие банковских услуг на основе жилищного кредитования отделения Сбербанка, план есть и методичка есть. Финансовый, банковский менеджмент-специальность. Писать по Сбербанку. по главам отправлять. 23 апреля надо сдать.первая глава есть. Можно будет сделать только ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить проект урока по физкультуре на 12-15 листов Три темы на выбор на ваше усмотрение: "Оперативное планирование урока физической культуры... 1)образовательно-познавательной направленности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
тема-Развитие физических качеств подростков при подготовки к пешим походам ( выносливость)Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
В связи с расширением и увеличением объемов работ нужны авторы по любым техническим специальностям! Обязательные условия: - ответственность; - опыт работы в данной сфере; - профессионализм в своей области. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо написать курсовую работу на тему "История детско-юношеского туризма". Язык написания - украинский. Соответственно, в работе необходимо раскрыть как общую историю развития детско-юношеского туризма, так и конкретно пройтись по истории данного вида туризма ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад