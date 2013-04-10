Курсовой проект по ТВЗИС

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка143 просмотра

Два здания

одноэтажное

трехэтажное.

ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ.

СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:

1. Введение.

2. Краткая характеристика объемно-планировочного и конструкторского решения здания:

- спецификация сборных элементов

- описание

3. Способы монтажа здания:

- таблицы объемов работ

- состав и объем монтажных работ

- определение коэффициента монтажного веса

4. Выбор монтажных приспособлений и грузозахватных устройств.

5. Исходные данные для выбора монтажных механизмов.

6. Выбор монтажных кранов:

- сравнение кранов по технико-экономическим показателям

- результаты выбора монтажных кранов по технико-экономическим показателям

7. Разработка технологической карты:

- описание технологии монтажных процессов

- почасовой график монтажа

- почасовой график доставки

8. Разработка мероприятий по производству работ в зимних условиях

9. Мероприятия по технике безопасности

10. Мероприятия по охране окружающей среды

11. Литература.

12 лет назад
Rich123
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая по безопасности жизнедеятельности

    Управление безопасностью в условиях производтва Объем: 40-45 Срок: 1.05.13 Файл прикреплен. Введение 1 Оценка гигиенических условий труда по отдельным факторам 2 Общая оценка гигиенических условий труда ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по маркетингу

    курсовая по маркетингу "продвижение товаров" Структура работы должна быть представлена в виде трех глав, логично раскрывающих главную тему работы. Первая глава – теоретическая, содержит определения, теоретические концепции, историю исследования данного вопроса. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по языкознанию

    реферат по языкознанию.15 стр.реферат языкознание тема: Культура речевого общения 15-20 страниц,не менее 5 источников,можно со сносками,можно список литературы указать в конце реферата.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исследование

    Необходимо написать исследование по социологии на тему "Какие источники информации больше всего влияют на выбор старшеклассников своей будущей профессии" Работа должна быть написана по плану 1)Обоснование актуальности проблемы на основе СМИ( ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по туризму

    предмет:СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.тема: Развитие инноваций в сфере гостиничных услуг. Требования строго по содержанию, один под пункт 5 стр.,список источников не меньше 40 и их нужно оформить по методичке.,ссылки тоже нужны. После каждого подпункта и главы вывод.И ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом - менеджмент

    Диплом.тема- Развитие банковских услуг на основе жилищного кредитования отделения Сбербанка, план есть и методичка есть. Финансовый, банковский менеджмент-специальность. Писать по Сбербанку. по главам отправлять. 23 апреля надо сдать.первая глава есть. Можно будет сделать только ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект урока по физкультуре

    Необходимо выполнить проект урока по физкультуре на 12-15 листов Три темы на выбор на ваше усмотрение: "Оперативное планирование урока физической культуры... 1)образовательно-познавательной направленности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад