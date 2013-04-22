Курсовая работа

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Завершен2 заявки139 просмотров

Предмет:Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК

теория и практика

требования вэл. Виде.Номер варианта №2

Задание для Контрольной работы по бухгалтерскому учету и финансы в АПК

Методические указания."

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
14 дней
С Натальей очень приятно работать. Всегда работы вовремя без задержки. Буду рада дальнейшего сотрудничества.
Благодарю, за комфортное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад