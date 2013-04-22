Добрый вечер! нужен отчёт о прохождении практики психолога, ученица на первом курсе, практика две недели, сможете ли выполнить и какая Вам нужна информация?
Курсовая работа
Предмет:Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК
теория и практика
требования вэл. Виде.Номер варианта №2
Задание для Контрольной работы по бухгалтерскому учету и финансы в АПК
Методические указания."
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