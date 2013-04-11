Авторы для написания работ различных направлений

Агентство Study-info приглашает на работу авторов курсовых и дипломных работ по всем предметам.

Требования:

- ответственность

- Наличие домашнего компьютера с Интернетом

- Обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте

- Обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)

1 антикризисная управление

2 управление качеством

3 муниципальное право

4 документальное обеспечение управления

5 технология оргонизация и эконом отрослей народ хоз

6 эконом математ модули управ мун.хоз

7 разработка управ решений

8 эконом муниц хоз

9 предпринемательская практика

англ.яз

инновационные технологии

информаци.технологии-нужен вариант

логистика

маркетинг

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Управление персоналом

управленческие решения

фин.менеджм

экономика предприятия

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

НАЦЕЛЕНЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

АВТОРОВ ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ СДАЧИ РАБОТ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ САЙТЫ ГОТОВЫХ РАБОТ ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ ДАБЫ НЕ ТРАТИТЬ СВОЕ И ВАШЕ ВРЕМЯ

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ

В ЗАЯВКЕ ПРОШУ УКАЗАТЬ ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ПИШИТЕ НА [email protected]