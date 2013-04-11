Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Авторы для написания работ различных направлений
Агентство Study-info приглашает на работу авторов курсовых и дипломных работ по всем предметам.
Требования:
- ответственность
- Наличие домашнего компьютера с Интернетом
- Обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте
- Обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)
1 антикризисная управление
2 управление качеством
3 муниципальное право
4 документальное обеспечение управления
5 технология оргонизация и эконом отрослей народ хоз
6 эконом математ модули управ мун.хоз
7 разработка управ решений
8 эконом муниц хоз
9 предпринемательская практика
англ.яз
инновационные технологии
информаци.технологии-нужен вариант
логистика
маркетинг
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Управление персоналом
управленческие решения
фин.менеджм
экономика предприятия
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
НАЦЕЛЕНЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
АВТОРОВ ЗАДЕРЖИВАЮЩИХ СДАЧИ РАБОТ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ САЙТЫ ГОТОВЫХ РАБОТ ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ ДАБЫ НЕ ТРАТИТЬ СВОЕ И ВАШЕ ВРЕМЯ
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ
В ЗАЯВКЕ ПРОШУ УКАЗАТЬ ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ПИШИТЕ НА [email protected]
Заявки фрилансеров
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