Нужно дописать диплом. Расчеты (формулы), анализ

Тема диплома - "Формирование прибыли и основные направления её повышения в торговом предприятии (на примере ООО...)".

Первую часть, теоретическую куратор принял, одобрил, вторую (с расчетами) не принял, сказал, что нет формул, графиков, схем и т.д.

1. Написать главу II с расчетами, формулами, таблицами и т.д.

2. Написать Анализ и выводы.

Срок - до 25 апреля.