Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Нужно дописать диплом. Расчеты (формулы), анализ
Тема диплома - "Формирование прибыли и основные направления её повышения в торговом предприятии (на примере ООО...)".
Первую часть, теоретическую куратор принял, одобрил, вторую (с расчетами) не принял, сказал, что нет формул, графиков, схем и т.д.
1. Написать главу II с расчетами, формулами, таблицами и т.д.
2. Написать Анализ и выводы.
Срок - до 25 апреля.
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