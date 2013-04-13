Реферат История

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки166 просмотров

Тема: Русская революция (по Р.Пайпсу)

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Предмет: История

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Объем работы: 6-7 страниц

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Срок сдачи: до 13.04.2013

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План утвержден: Нет

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Коментарии: Необходимо изложить идеи и основные мысли Р.Пайпса из книги \"русская революция, агония старого режима 1905-1917 гг.\", которые содержат главы 4 (интеллигенция) и 5 (КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ). Возможно цитирование некоторых отрывков из глав книги. Реферат будет проверяться в программе \"антиплагиат\".

12 лет назад
evaseva
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o_bel
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o_bel
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10 лет назад
12 лет назад

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