Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Реферат История
Тема: Русская революция (по Р.Пайпсу)
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Предмет: История
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Объем работы: 6-7 страниц
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Срок сдачи: до 13.04.2013
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План утвержден: Нет
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Коментарии: Необходимо изложить идеи и основные мысли Р.Пайпса из книги \"русская революция, агония старого режима 1905-1917 гг.\", которые содержат главы 4 (интеллигенция) и 5 (КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ). Возможно цитирование некоторых отрывков из глав книги. Реферат будет проверяться в программе \"антиплагиат\".
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