Реферат по бизнесу (2 шт.)

Необходимо написать 2 реферата:

1 тема: использование системы класса ERP в современном бизнесе (в работе обозначить своё отношение и мнение по поводу этой системы) содержание, введение и заключение, список литературы. Объем 20 страниц

2 тема: использование системы класса CRM в современном бизнесе (в работе обозначить своё отношение и мнение по поводу этой системы) содержание, введение и заключение, список литературы. Объем 20 страниц

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