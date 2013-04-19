Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Реферат по управлению проектами информатизации
Нужен реферат на тему "Корпоративна методологія управління проектами розробки та впровадження інформаційних систем (компанія за вибором студента)". Данную тему необходимо раскрыть на примере конкретной компании, я бы предпочел компанию "1С", но рассмотрю и другие предложения.
Желательно, что бы работа была на украиском языке, но если это очень проблематично, то можно на русском.
Объем работы: 13-15 страниц
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