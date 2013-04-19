Реферат по управлению проектами информатизации

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Завершен1 заявка118 просмотров

Нужен реферат на тему "Корпоративна методологія управління проектами розробки та впровадження інформаційних систем (компанія за вибором студента)". Данную тему необходимо раскрыть на примере конкретной компании, я бы предпочел компанию "1С", но рассмотрю и другие предложения.

Желательно, что бы работа была на украиском языке, но если это очень проблематично, то можно на русском.

Объем работы: 13-15 страниц

12 лет назад
MZabolotnyi1990
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$30
7 дней
Сотрудничеством доволен. Работа выполнена качественно и в оговоренные сроки. Мелкие пожелания к работе, которые возникали уже после оплаты сделки, были оперативно исполнены.
Спасибо за интересное задание, оперативную связь и быструю оплату. Рекомендую Максима как грамотного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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