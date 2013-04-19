Реферат по управлению проектами информатизации

Нужен реферат на тему "Корпоративна методологія управління проектами розробки та впровадження інформаційних систем (компанія за вибором студента)". Данную тему необходимо раскрыть на примере конкретной компании, я бы предпочел компанию "1С", но рассмотрю и другие предложения.

Желательно, что бы работа была на украиском языке, но если это очень проблематично, то можно на русском.

Объем работы: 13-15 страниц