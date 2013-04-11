Срочно требуется редакция финансовой части диплома

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка138 просмотров

Есть готовый диплом, в нем финасовая часть с ошибками, СРОЧНО нужно исправить! А именно:

1) Прогноз финансового потока

2) График динамики чистой прибыли

3) NPV

4) IRR

Ищу исполнителя с совестью!

12 лет назад
marina_caterina
Марина 
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовые - Бурение нефтяных скважин

    Выполнить 3 курсовых по предмету Бурение нефтяных скважин Тема общая, разные отложения. Тема звучит так: Строительство эксплуатационной скважин на забродовском месторождении курсовая 1: на тульские отложения курсовая ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Две курсовых по экономике на 12 апреля

    тема курсовая"Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России", срок сдачи 12 апреля, только теория. курсовая ."Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России". это еще одна тема той же Отчетности для ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая работа - Строительство

    Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация, управление и планирование в строительстве“ Вариант - определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая гму

    Тема . Анализ систем национальной безопасности рф и сша Объем. 25 стр Ап.-нет План .1. Общая характеристика систем национальной безопасности рф и сша по основным угрозам и субъектам ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно дописать диплом. Расчеты (формулы), анализ

    $100

    Тема диплома - "Формирование прибыли и основные направления её повышения в торговом предприятии (на примере ООО...)". Первую часть, теоретическую куратор принял, одобрил, вторую (с расчетами) не принял, сказал, что нет формул, графиков, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по управлению проектами информатизации

    Нужен реферат на тему "Корпоративна методологія управління проектами розробки та впровадження інформаційних систем (компанія за вибором студента)". Данную тему необходимо раскрыть на примере конкретной компании, я бы предпочел компанию "1С", но рассмотрю и другие предложения. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат История

    $50

    Тема: Русская революция (по Р.Пайпсу) ----------------------------------------------- Предмет: История ----------------------------------------------- Объем работы: 6-7 страниц ----------------------------------------------- Срок сдачи: до 13.04.2013 ----------------------------------------------- План утвержден: Нет ----------------------------------------------- Коментарии: Необходимо ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат по бизнесу (2 шт.)

    $40

    Необходимо написать 2 реферата: 1 тема: использование системы класса ERP в современном бизнесе (в работе обозначить своё отношение и мнение по поводу этой системы) содержание, введение и заключение, список литературы. Объем 20 страниц ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая по инвестициям

    $65

    Факультет: бизнеса и управления Тема работы: Проблемы и способы оценки доходности инвестиционного проекта Тип работы: Курсовая Содержание: Теория+практика Объем работы: 30-60 страниц текста (без приложений и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад