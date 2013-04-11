Выполнить 3 курсовых по предмету Бурение нефтяных скважин Тема общая, разные отложения. Тема звучит так: Строительство эксплуатационной скважин на забродовском месторождении курсовая 1: на тульские отложения курсовая ...
Срочно требуется редакция финансовой части диплома
Есть готовый диплом, в нем финасовая часть с ошибками, СРОЧНО нужно исправить! А именно:
1) Прогноз финансового потока
2) График динамики чистой прибыли
3) NPV
4) IRR
Ищу исполнителя с совестью!
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