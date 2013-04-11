Курсовая по технической механике

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курсовая по технической механике

Спроектировать горизонтальный одно-ступенчатый цилиндрический редуктор с прямыми зубьями и ременной передачей для привода ленточного конвейера Fu=8,1kH; V=0.8m/c; Dб=390мм. Редуктор нереверсивный длительный срок эксплуатации, работа двух сменная, валы установлены на подшипниках качения.

вместе с чертежами

нужно начертить главный вид редуктора и вид сбоку

формат а1

ICQ: 448-532-974

12 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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