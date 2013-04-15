Отчет по преддипломной практике (финансы)

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Закрыт1 заявка80 просмотров

финансовые показатели управления продажами комерческой организации на примере ООО"ЭВР"

Объем - 25-30 стр.

Срок - 15.04.13

во вложенном файле

12 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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