Курсовая по праву

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Завершен4 заявки83 просмотра

курсовая работа с практической частью (анализ или конкретные примеры) по Теории государства и права

тема "Юридический состав правонарушения"

(минимальный объем 30 листов

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Срок 2-3 дня, чем быстрее, тем лучше

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$55
3 дня
Спасибо за отличную работу!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад