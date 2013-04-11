Экономика (финансы), научный реферат

$250
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Закрыт3 заявки94 просмотра

Необходимо написать научный реферат по экономике (кратко: АПК, финансы, собственные средства). 200 р.\1 стр. А4. Высылайте свой mail для подробного задания.

12 лет назад
CTV99
66 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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