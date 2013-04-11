Диплом: Книгораспространение

$200
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Закрыт1 заявка114 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Развитие книжной торговли Челябинской области в советский период

Объем 50-53 страницы.

Срок 7-10 дней.

Цена 5000р.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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