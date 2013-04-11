Дипломная по продажам услуг дизайна интерьера

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок93 просмотра

Дипломная на тему: РАЗРАБОТКА НОВОГО КАНАЛА ПРОДАЖ УСЛУГ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА (НА ПРИМЕРЕ ООО )

Пишите стоимость и сроки

12 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров