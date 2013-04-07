Поздравления в стихах

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Завершен1 заявка188 просмотров

Здравствуйте.

Нужны поздравления в стихотворной форме.

Объём 50 четверостиший.

ТЗ в приложении.

Оплата WMR.

12 лет назад
Sheensay
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$50
3 дня
Всё чудесно, как всегда, выполнено в кратчайшие сроки с отличным качеством
Спасибо большое Александру за быструю оплату и высокую оценку! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
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