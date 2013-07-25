julymoon

Юлия julymoon

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Красивый и качественный дизайн сайтов.

Дизайн главной — от 150$, дизайн внутренней страницы от 40$.

Landing-page — от 200 $.

Готовность главной страницы — 3-5  дней, внутренние от 2х дней. Предоплата 50%.

Я соблюдаю сроки, делаю качественный и продающий дизайн.

Принимаю оплату на кошельки Qiwi и на карту Сбербанка.

Мои контакты:

Почта: [email protected]

Skype: ***

ICQ: ***

Портфолио

Отзывы заказчиков

tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработать блок фильтров для 2х страниц
Спасибо за быстроту, за предлагаемые варианты, и за коммуникабельность!
Приятно было работать, хороший заказчик!
Ответный отзыв
tabris
Антон 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн внутренней страницы (Карточка товара)
Сотрудничество считаю положительным! Спасибо Юлии за работу. Порадовала скорость выдачи первого результата а также скорость внесения правок.
Сотрудничеством полностью довольна: четкая задача, своевременная оплата, оперативная коммуникация.
Ответный отзыв
antonvid43
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужно сделать редизайн интернет магазина.
Отлично проделана работа, с первого раза все без ошибок и неточностей, что довольно редко бывает. Попала в точку. Всем рекомендую сотрудничать с Юлей. Сам 100% буду обращаться и не раз.
Надежный заказчик! Работать легко и интересно. Рекомендую!
Ответный отзыв
taroff
Олег 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Дизайн для лесного профсоюза
Получил симпатичный и качественный дизайн + еще пару вариантов с небольшими изменениями. Сотрудничеством доволен.
Приятно и легко работать, задания четкие, оплата своевременная.
Ответный отзыв
Sheensay
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн женского сайта
Всё выполнено с учётом пожеланий и даже раньше заявленного срока. Порадовало качество за свою низкую цену. Всегда на связи.
Спасибо большое! Было очень приятно и легко с вами работать! Удачи!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга