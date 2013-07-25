Красивый и качественный дизайн сайтов.
Дизайн главной — от 150$, дизайн внутренней страницы от 40$.
Landing-page — от 200 $.
Готовность главной страницы — 3-5 дней, внутренние от 2х дней. Предоплата 50%.
Я соблюдаю сроки, делаю качественный и продающий дизайн.
Принимаю оплату на кошельки Qiwi и на карту Сбербанка.
Мои контакты:
Почта: [email protected]
Skype: ***
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за быстроту, за предлагаемые варианты, и за коммуникабельность!
Ответный отзыв
Приятно было работать, хороший заказчик!
$30
10 баллов
8 лет назад
Сотрудничество считаю положительным! Спасибо Юлии за работу. Порадовала скорость выдачи первого результата а также скорость внесения правок.
Ответный отзыв
Сотрудничеством полностью довольна: четкая задача, своевременная оплата, оперативная коммуникация.
$100
10 баллов
11 лет назад
Отлично проделана работа, с первого раза все без ошибок и неточностей, что довольно редко бывает. Попала в точку. Всем рекомендую сотрудничать с Юлей. Сам 100% буду обращаться и не раз.
Ответный отзыв
Надежный заказчик! Работать легко и интересно. Рекомендую!
$60
10 баллов
11 лет назад
Получил симпатичный и качественный дизайн + еще пару вариантов с небольшими изменениями. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Приятно и легко работать, задания четкие, оплата своевременная.
$50
10 баллов
12 лет назад
Всё выполнено с учётом пожеланий и даже раньше заявленного срока. Порадовало качество за свою низкую цену. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Спасибо большое! Было очень приятно и легко с вами работать! Удачи!
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга