Требуется поэт-автор поздравлений

Добрый день! Сайту праздничной тематики требуются три автора поздравлений с стихах (1-2 четверостишия).

Требования:

- умение писать уникальные поздравления в стихах;

- творческий подход к работе;

- креатив.

Обязанности:

- каждому из трех авторов будет дано задание написать 40-60 поздравлений в стихах;

- по договоренности размещение за дополнительную плату.

Присылайте примеры своих поздравлений в стихах, информацию о себе и цену, за которую Вы готовы работать, на [email protected]