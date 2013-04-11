Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен10 заявок623 просмотра

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 12 стихотворений и 12 поздравления в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$40
3 дня
Спасибо за очередной завершенный проект!
И вновь очень рада сотрудничеству! Спасибо за интересные проекты! :)
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за очередной завершенный проект!
Cпасибо за приятное сотрудничество в очередной раз!
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$33
7 дней
Спасибо за очередной завершенный проект!
Было приятно вновь сотрудничать с Ольгой! Ольга, спасибо, вы - замечательный заказчик!
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за очередной завершенный проект!
Благодарю Ольгу за работу и за доброе отношение. В процессе выполнения заказа у меня возникли семейные обстоятельства, из-за которых пришлось задержать работу, Ольга отнеслась к этому с пониманием. Всем рекомендую работать с Ольгой! Но работу не надо задерживать)
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$33
2 дня
Спасибо за очередной завершенный проект!
Спасибо Вам, Ольга, что позволили принять участие в очередном интересном проекте. Работать с Вами одно удовольствие!
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за очередной завершенный проект!
Сотрудничество с Ольгой всегда больше, чем просто работа. Приятное общение,интересное задание... Спасибо !
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$32
3 дня
Спасибо за очередной завершенный проект!
Спасибо большое за замечательный творческий проект и моментальную оплату! :о)

Заявки фрилансеров

kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза

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