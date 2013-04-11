Всем доброго времени суток. Проект — поздравления с днём рождения в стихотворной форме. Пробный заказ будет небольшой, но это, скорее, для отбора подходящих писателей на постоянные периодические заказы (в общем, работы будет много). ...
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Итого от Вас жду 12 стихотворений и 12 поздравления в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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