Написать сказку

Одним словом: Профессионал. Задача была не из простых и писать сказку для определенной аудитории - не самое желанное занятие. Но от сотрудничества с Мариной остаются только положительные эмоции и 100%-ый результат. Быстро, грамотно... Внимательно относится к пожеланиям, на вопросы отвечает грамотно и с вниманием сути. Важно также отметить то, что Марина легко идет на контакт - с таким человеком не только приятно работать, но и выгодно. Принимает грамотные решения. Легко понимает потребности. Действительно профессионально сделанная работа за короткие сроки... С удовольствием рекомендую Марину, если Вы хотите качественную работу и процветания Вашего проекта. И самой Марине выражаю огромную благодарность и признательность за результат и удовольствие работать с Ней. Спасибо!