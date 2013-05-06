Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен12 заявок504 просмотра

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 25 стихотворений и 8 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и, по желанию, сумму в рублях). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Спасибо Марии за работу!
Отличное сотрудничество в очередной раз.
elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$58
4 дня
Спасибо за очередное приятное сотрудничество!
Как всегда, лишь позитивные эмоции от сотрудничества! Большое спасибо!
Lettre
44 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$55
7 дней
Большое спасибо за очередной завешенный проект!
Спасибо за постоянство, вы — вдохновляющий заказчик!
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
12 лет назад
$65
10 дней
Большое спасибо за очередной завешенный проект!
Еще одно приятное сотрудничество с Ольгой. Спасибо большое за проект!
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$61
4 дня
Большое спасибо за очередной завешенный проект!
Как всегда, работа с Ольгой - чистое удовольствие!
himmerra
Елена 
52 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$55
5 дней
Спасибо за очередное приятное сотрудничество!
Большое спасибо за выбор и позитивное сотрудничество! Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
elennotme1
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза
Lettre
44 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
12 лет назад
#1
Стихи, Песни и Проза
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза

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