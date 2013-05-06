Срочно нужно интересное поздравление в стихах (или не в стихах) на 1-ю годовщину свадьбы. Подарок - небольшое ведерко (высота 20 см, типа такого: http://www.gift-company.ru/articul/13830/ ) с одной ароматической свечкой. Связать нужно эти предметы: одна свеча ...
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Итого от Вас жду 25 стихотворений и 8 поздравлений в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ в ПОРТФОЛИО. Оплата на WMR-кошелек (ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу укажите в тексте предложения его номер и, по желанию, сумму в рублях). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать 3-4 четверостишья - см. подробности в файле. Сроки - до завтра, до полудня.Завершен12 лет назад
- $250
Добрый день! Сайту праздничной тематики требуются три автора поздравлений с стихах (1-2 четверостишия). Требования: - умение писать уникальные поздравления в стихах; - творческий подход к работе; - креатив. ...Завершен12 лет назад
Сценарий должен быть реальный, а не фантастический. Романтичный и нежный, но при этом возможно включить элементы юмора. Яблоневый сад, природа, цветущая вишня, ромашки. Хотелось бы посмотреть на примеры работ.Стихи, Песни и Проза11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна сказка на тему: Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Для детей 2-5 лет Объем: около 3000 сим. Портфолио по схожей тематике приветствуется.Завершен12 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё ...Стихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен12 лет назад
Всем доброго времени суток. Проект — поздравления с днём рождения в стихотворной форме. Пробный заказ будет небольшой, но это, скорее, для отбора подходящих писателей на постоянные периодические заказы (в общем, работы будет много). ...Стихи, Песни и Проза9 исполнителейЗавершен12 лет назад
Добрых времени суток. Необходимо грамотно написать по одному общетематическому уникальному поздравлению с Днём Рождения в стихотворной форме. Условия: - В поздравление должны читабельно вписываться ключевые такие фразы, как: 1 - Поздравление с ...Стихи, Песни и Проза2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $2500
Автор, известный российский сексолог ищет райтера для создания книги. Есть оглавление, четкое представление по контенту глав. Надо все литературно изложить.Написание планируется от женского лица, и для женщин.Стихи, Песни и Проза34 заявкиЗакрыт12 лет назад