Для нового веб проекта необходимы стихи: гражданская, философская, любовная, пейзажная лирика
Поздравления в стихах на разных языках
написать поздравления в стихах на следующих языках:
На армянском
На белорусском
На грузинском
На испанском
На китайском
На корейском
На молдавском
На немецком
На польском
На татарском
На украинсокм
На французском
На японском
по 5 поздравлений на каждом языке
стих (8 строк) — 60 руб
Заявки фрилансеров
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