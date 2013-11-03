Поздравления в стихах на разных языках

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Закрытнет заявок291 просмотр

написать поздравления в стихах на следующих языках:

На армянском

На белорусском

На грузинском

На испанском

На китайском

На корейском

На молдавском

На немецком

На польском

На татарском

На украинсокм

На французском

На японском

по 5 поздравлений на каждом языке

стих (8 строк) — 60 руб

11 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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