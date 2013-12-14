Написать стих о ветеринаре

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен16 заявок427 просмотров

Необходимо написать стих про Виталия Николаевича - выдающегося вет врача

Образец в приложении

Можно упомянуть о тяжелом лечении собаки Палкан и кота Каштан

Сроки - не горит (неделя)

Оплата - будет выбран исполнитель с минимальным бюджетом

Бонус - от меня жирный отзыв

11 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Yaneus
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$5
7 дней
Хорошо справился с заданием! Было несколько вариантов из которых я выбрал больше всего понравившийся. Спасибо!
Очень интересный заказ вышел! Буду в Киеве - обязательно познакомлюсь с Виталием Николаевичем:)

Заявки фрилансеров

Yaneus
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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