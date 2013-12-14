Требуется АВТОР для написания книг в жанре иронический детектив. Требования: опыт написания книг или статей НА ЗАДАННЫЕ ТЕМЫ; высокая грамотность; знание данного направления. ...
Написать стих о ветеринаре
Необходимо написать стих про Виталия Николаевича - выдающегося вет врача
Образец в приложении
Можно упомянуть о тяжелом лечении собаки Палкан и кота Каштан
Сроки - не горит (неделя)
Оплата - будет выбран исполнитель с минимальным бюджетом
Бонус - от меня жирный отзыв
Выбранный исполнитель
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