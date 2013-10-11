Требуется АВТОР для написания книг и статей на тему : женская проза, любовные романы. Требования: опыт написания книг или статей НА ЗАДАННЫЕ ТЕМЫ; высокая грамотность; ...
Придумать фразу на открытку
Нужно на лицевую часть открытки придумать красивую фразу, открытку прилагаю.
Нужна красивая подходящая фраза :)
Компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Открытка будет адресована директорам строительных фирм и директорам заводов-изготовителей строительных материалов.
Бюджет 200 рублей сразу после придумывания :)))
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