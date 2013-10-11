Придумать фразу на открытку

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт18 заявок283 просмотра

Нужно на лицевую часть открытки придумать красивую фразу, открытку прилагаю.

Нужна красивая подходящая фраза :)

Компания занимается продажей кирпича и других строительных материалов. Открытка будет адресована директорам строительных фирм и директорам заводов-изготовителей строительных материалов.

Бюджет 200 рублей сразу после придумывания :)))

11 лет назад
matasova
Римма 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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