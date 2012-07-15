Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен17 заявок418 просмотров

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Там, где пожелания спокойной ночи - 2 несвязанных друг с другом, отдельных пожелания в каждом пункте. Проза — 600 символов. Сценка для свадьбы - 1200-1500 символов. И обратите, пожалуйста, внимание, что нужен один стих на англ.языке с переводом. Всё - для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 24 стихотворения и 6 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (Обязательно укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$50
5 дней
Рада была вновь поработать с Ольгой!!
Спасибо за сотрудничество! Все, как всегда, отлично.
daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$55
3 дня
Рада была вновь поработать с Ольгой!
Спасибо! И снова все на высшем уровне!
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
5 дней
Рада была вновь поработать с Натальей!
Хотите получить удовольствие от работы? Тогда вам нужно хоть раз поработать с Ольгой, мне посчастливилось не однажды )))
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$55
10 дней
Благодарю за очередную отличновыполненную работу!
Спасибо, Ольга, с вами ну ОЧЕНЬ приятно работать!
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$56
7 дней
Спасибо Елене за великолепную работу!
Спасибо большое Ольге за интересное творческое задание, точное ТЗ, доброе отношение и моментальную оплату! Удачи Вам :)
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Рада была вновь поработать с Марией!
Спасибо за доверие! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
daskala-43
Ольга 
60 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза