Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Там, где пожелания спокойной ночи - 2 несвязанных друг с другом, отдельных пожелания в каждом пункте. Проза — 600 символов. Сценка для свадьбы - 1200-1500 символов. И обратите, пожалуйста, внимание, что нужен один стих на англ.языке с переводом. Всё - для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 24 стихотворения и 6 поздравлений в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (Обязательно укажите в тексте предложения его номер и сумму оплаты). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.