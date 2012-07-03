Стихи - поздравления с днем рождения - 60 шт.

Нужны уникальные, нигде не опубликованные ранее стихотворения(каждое по два четверостишья) - поздравления с днем рождения, для сервиса голосовых открыток. Срок - не более 2 недель, можно меньше, но качество важнее.

Предварительно пришлите 2-3 стихотворения поздравительной тематики, укажите общую стоимость и сроки выполнения работы.

Оплата через WebMoney(половина сразу после выбора исполнителя, остальное после завершения работы).

Разделы и количество

Для любимого(от любимой) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Для любимой(от любимого) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Для друга(подходящее как поздравление и от мужчины, и от женщины, дружеское) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Для подруги(подходящее как поздравление и от мужчины, и от женщины, дружеское) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Для коллеги-мужчины(можно и от одного лица, и от коллектива) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Для коллеги-женщины(можно и от одного лица, и от коллектива) - 5 штук простых, 5 - с юмором(прикольные).

Итого 60 стихотворений.

Да, чтобы не было пошлости, вульгарности, безобидно надо, по доброму..

Если что задавайте вопросы.