Слоган для стомат. клиники. Приватно для karver

Слоган - задача не из легких. Как правило оценка производится по критериям: нравится/не нравится. Но Вадим сумел доступно описать именно то, что ему понравилось бы. Это позволило реализовать проект весьма быстро, за что ему спасибо. С оплатой, проверкой - никаких проблем. По итогам трех проектов могу резюмировать следующее. Вадим - ответственный заказчик, приятный в общении человек. Он всегда на связи, он предоставляет ТЗ и умеет рассказать, что ему надо. Он достойно оплачивает работу. Рекомендую его к сотрудничеству.