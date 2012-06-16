Слоган для стомат. клиники. Приватно для karver

Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — ...
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