Слоган для стомат. клиники. Приватно для karver

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Завершен2 заявки147 просмотров

Требуется разработать слоган для стоматологической клиники. Подробности при переписке.

13 лет назад
Vadim_CES
Вадим 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$50
1 день
Все отлично и в срок, будем продолжать работать! Спасибо!
Слоган - задача не из легких. Как правило оценка производится по критериям: нравится/не нравится. Но Вадим сумел доступно описать именно то, что ему понравилось бы. Это позволило реализовать проект весьма быстро, за что ему спасибо. С оплатой, проверкой - никаких проблем. По итогам трех проектов могу резюмировать следующее. Вадим - ответственный заказчик, приятный в общении человек. Он всегда на связи, он предоставляет ТЗ и умеет рассказать, что ему надо. Он достойно оплачивает работу. Рекомендую его к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
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