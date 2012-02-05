Добрый день!

Мне нужно, чтобы Вы пару строк превратили в красивую, трогательную историю. Грусть, печаль, тоска… надежда на любовь, вот что должно быть отражено в тексте.

К примеру, «он необходим ей, как воздух» дальше только Ваша фантазия, только Ваши мысли. Главное, чтобы была затронута тема "он необходим ей...".