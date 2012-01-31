Написать текст песни на английском

Привет братьям фрилансерам! Есть огромная просьба, конечно оплачиваемая))). Нужно написать стихотворение брату на свадьбу, но не дешевое четверостишье, а хорошее, со смыслом, с сюжетом их знакомства и о них, в общем, чтоб было понятно, что писалось ...