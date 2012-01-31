Написать текст песни на английском

Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3 шт — надо по этому пункту 2 или 3 стиха соответственно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим текст на музыку. Стиль: House.
Важно: грамотный англ. язык; уровень - не детский/школьный; не должен производить впечатление подборки слов ради рифмы, а не ради содержания.
Детали в ПМ.
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