Написать текст песни на английском

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт5 заявок297 просмотров
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Необходим текст на музыку. Стиль: House.

Важно: грамотный англ. язык; уровень - не детский/школьный; не должен производить впечатление подборки слов ради рифмы, а не ради содержания.

Детали в ПМ.

12 лет назад
freshcom
47 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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