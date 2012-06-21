Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

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Завершен21 заявка513 просмотров

Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Итого от Вас жду 29 поздравлений в стихах и 4 поздравления в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ. Оплата на WMR-кошелек (укажите в тексте предложения его, пожалуйста, и сумму тоже). Из файла не убирайте названия праздников и ссылки. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

ta-tochka
Татьяна 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$65
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Огромное спасибо Ольге за проект. Всегда счастлива сочинять для Вашего сайта.
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$45
5 дней
Рада была вновь поработать с Натальей!
Ольга один из моих самых любимых заказчиков! Рекомендую!!!
Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$60
6 дней
Спасибо Ольге за стихотворения и тексты в прозе, отличные!
Спасибо Ольге за интересный проект, четко сформулированное задание и быструю оплату.
kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$66
5 дней
Спасибо Ольге за работу. Когда не в первый раз работаешь с человеком, знаешь чего от него ожидать. И ожидания от Ольги - оправдываются вновь и вновь!
Очень рада вновь трудиться над таким интересным творческим проектом! Впрочем, у Ольги все проекты просто великолепны!
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$60
7 дней
Спасибо Елене за работу - отличные стихотворения и тексты в прозе, которые станут украшением сайта и будут радовать посетителей.
Замечательный заказчик: все ясно и толково, где также приветствуется творческий подход. Точное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую Ольгу к сотрудничеству как очень ответственного заказчика. Еще раз - спасибо!
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$62
10 дней
Рада была вновь поработать с Викторией!
Сотрудничество с Ольгой всегда плодотворное, потому что для этого заказчиком создаются настоящие тепличные условия: точное задание, достаточный срок для написания стихов и просто хорошее отношение к исполнителям!
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$65
10 дней
Спасибо Наталье за работу, как всегда на высоте!
Самый-самый ответственный заказчик. Всегда рада сотрудничеству с Ольгой.

Заявки фрилансеров

ta-tochka
Татьяна 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
kitten2235
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
ТОП-10
Стихи, Песни и Проза
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Cu_ma
46 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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