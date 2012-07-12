Стихи для сайта поздравительной тематики

Здравствуйте!

Необходимо написать по 6 стихотворений тематики поздравления с новым годом змеи по категориям:

-- друзьям (компании)

-- маме

-- девушке

-- парню

-- сестре

-- партнерам

-- коллегам

-- подруге

Каждое стихотворение должно состоять не менее чем из 4 четверостиший. Поздравления должны содержать любое из ключевых слов — новый год, год змеи. Название необходимо упомянуть в любом падеже и числе.

Каждое стихотворение должно быть уникальным на 100%.

Срок выполнения всего задания — не более 1 месяца.

Жду предложений от авторов с ценами за работу. Чтобы проще было рассчитывать цену проекта: 8 категорий Х 6 стихотворений Х 4 четверостишия = 192 четверостишия в целом. Можно указать как цену всего проекта, так и цену четверостишия. При таком объеме заказа не забываем про опт и скидки;)

Оплата на WMR-кошелек.