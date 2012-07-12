Стихи для сайта поздравительной тематики

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Завершен23 заявки416 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать по 6 стихотворений тематики поздравления с новым годом змеи по категориям:

-- друзьям (компании)

-- маме

-- девушке

-- парню

-- сестре

-- партнерам

-- коллегам

-- подруге

Каждое стихотворение должно состоять не менее чем из 4 четверостиший. Поздравления должны содержать любое из ключевых слов — новый год, год змеи. Название необходимо упомянуть в любом падеже и числе.

Каждое стихотворение должно быть уникальным на 100%.

Срок выполнения всего задания — не более 1 месяца.

Жду предложений от авторов с ценами за работу. Чтобы проще было рассчитывать цену проекта: 8 категорий Х 6 стихотворений Х 4 четверостишия = 192 четверостишия в целом. Можно указать как цену всего проекта, так и цену четверостишия. При таком объеме заказа не забываем про опт и скидки;)

Оплата на WMR-кошелек.

13 лет назад
kraftway88
Иван 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Как всегда - Мария сделала работу качественно, очень быстро - раньше срока и порадовала меня в очередной раз! Буду сотрудничать с ней дальше и всем очень рекомендую.
И вновь от сотрудничества с Иваном только положительные эмоции! Надеюсь еще не раз поработать с вами.

Заявки фрилансеров

cherrylimemade
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
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