Сценарии к юбилеям.

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт1 заявка153 просмотра

Нужно срочно написать сценарии к Юбилейным датам. Объём до 3000 символов без пробелов. Цена 45 рублей, за 1000 символов без пробелов.

Кто согласен, жду ответов. Можно и сюда и на почту [email protected]

13 лет назад
161010
Галина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров