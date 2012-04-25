Придумать короткие тексты поздравлений

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт6 заявок188 просмотров

Придумать или скомпоновать прикольные тексты поздравлений под разные поводы. 30-50 рублей за поздравление.

13 лет назад
dem7799
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров