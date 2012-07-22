Комментирование сообщений. Тематика Apple

Для оживления и раскрутки новостного блога требуется добавление комментариев к записям этого блога.

1. Вы имеете что сказать на тему Apple, iPhone, Hi-Tech

2. Блог на Wordpress. Вы регистрируетесь и комментируете.

3. Оплата сдельная.

4. Предполагается, что работа займёт 1-2 недели. ( если вам надоест, вы можете закончить раньше)

5. Хороший комментарий - это 150-200 символов.

6. Один комментарий = 3 рубля