Размещение вакансий на сайтах о работе. Требуется 6 человек, для ежедневного размещения вакансий на 50 сайтах/на одного человека. Менее 50 сайтов в день/на человека -не интересует. Оплата на следующий день после размещения, 3руб/сайт. Оплата за сайт. Также требуется 3 человека с окладом 7000 руб/на постоянную работу/на дому, размещение объявлений. возможно заключение трудового договора (Санкт-Петербург) Писать с конкретными предложениями, далее на постоянную -оставлю только 3-х человек. Если Вы готовы работать добросовестно и получать за это деньги, тогда пишите, всех остальных просьба не беспокоиться. Спасибо.