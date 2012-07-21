Сохранение кадров из фильмов и загрузка их на сайт

Предложение для людей с быстрым интернетом.

Необходимо по предоставленному списку фильмов находить их видео-файлы в HD-качестве, скачивать их и сохранять кадры в виде JPG-файлов. После этого файлы изображений закачивать на сайт.

Для каждого фильма нужно сохранять до 10 кадров.

Так как в базе десятки тысяч фильмов, проектом будет заниматься несколько фрилансеров. Возможен фултайм в нашем киевском офисе.

В заявке указывайте стоимость сохранения кадров для 100 фильмов. То есть на выходе будет ~1000 картинок.