Требуется наполнение сайта

Есть французский сайт знакомств, требуется взять анкеты с этого сайта и вставить в новый, примерно на каждую анкету уйдет около 2-3мин.

Вы должны для начала сделать 20-25 анкет.

Цена за 1 анкету 25центов, если сработаемся то еще работы подкину.

От вас требуется знать не много HTML, уметь пользоваться прокси и соксами.