Требуется наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок315 просмотров

Есть французский сайт знакомств, требуется взять анкеты с этого сайта и вставить в новый, примерно на каждую анкету уйдет около 2-3мин.

Вы должны для начала сделать 20-25 анкет.

Цена за 1 анкету 25центов, если сработаемся то еще работы подкину.

От вас требуется знать не много HTML, уметь пользоваться прокси и соксами.

HTML
13 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andrei-balkin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$3
1 день
Спасибо Андрею за качественно выполненную работу. Очень профессионально справился с поставленной работой. Учел все пожелания и дополнения которые возникли при выполнение проекта. Постоянно находился на связи, а не как многие пишут что по 19 часов онлайн, а потом пропадают и ищи их... В дальнейшем буду еще обращаться к нему. Еще раз Спасибо!
Спасибо за приятный проект ) С Станиславом хорошо сотрудничать - веселый, доброжелательный, профессиональный человек. С удовольствием возьмусь за новые проекты под его руководством

Заявки фрилансеров

andrei-balkin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад

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