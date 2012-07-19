) Разместить текст на форумах оконной тематики, любой тематике на Одесских форумах и по Одесский области 100 пишите в 634319505 В этот список тоже нужно добавить все инфо с сайта ...
Заполнить контентом сайт на Joomla
1) Привести сайт в рабочий вид: заполнить необходимой информацией разделы сайта (инфу предоставлю), заменить баннер на главной странице
2) Дополнить картинками, фотографиями, визуальными фишками (по возможности)
3) сайт: reshenie-v.ru
Заявки фрилансеров
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