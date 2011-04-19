ariabovski

Алексей ariabovski

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен сайт платёжной системы

    Функционал сайта должен быть минимальный, должна быть возможность: 1. Регистрации 2. Авторизации 3. Проверки баланса 4. Пополнения 5. Форма обратной связи 6. Инструкция "как открыть кошелек" 7. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен программист со знанием Oреn GL

    $10000

    Нужен программист со знанием Open GL .Желательна разработка на SDL\OpenGL+Pascal либо OpenGl+C++. Размер оплаты по согласованию с исполнителем. Работа , как на постоянной основе, так и на основе отдельных выполняемых объемов (по согласованию с ...

    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищем PHP программиста

    $10000

    На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата ...

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложная игра с элементами 3D

    Необходимо написать несложную по алгоритму игру ,с элементами 3D, это как бы тестовое задание. Оплата по результату,но возможен аванс или предоплата .Оплачиваем высылаете исходники.В дальнейшем возможно сотрудничество на долговременной основе по этой теме.

    Разработка игр31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад