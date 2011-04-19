ariabovski

Функционал сайта должен быть минимальный, должна быть возможность: 1. Регистрации 2. Авторизации 3. Проверки баланса 4. Пополнения 5. Форма обратной связи 6. Инструкция "как открыть кошелек" 7. ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Нужен программист со знанием Open GL .Желательна разработка на SDL\OpenGL+Pascal либо OpenGl+C++. Размер оплаты по согласованию с исполнителем. Работа , как на постоянной основе, так и на основе отдельных выполняемых объемов (по согласованию с ...Разработка игр11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
На проект нужен PHP программист с опытом работы в написание и желательно в поддержке проектов на PHP, есть основное ПО необходимо реализовывать большое количество доработок.Все доработки отдельными объемами .За каждый оплата по договоренности. Оплата ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написать несложную по алгоритму игру ,с элементами 3D, это как бы тестовое задание. Оплата по результату,но возможен аванс или предоплата .Оплачиваем высылаете исходники.В дальнейшем возможно сотрудничество на долговременной основе по этой теме.Разработка игр31 заявкаЗакрыт14 лет назад