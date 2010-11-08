lestnicaabc

Требуется выполнить HTML-верстку страницы интернет-магзина и разработку интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. Выполнние работы предполагает от исполнителя хорошее знание JS скрипта. Желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ.
- $250Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется сверстать 4 страницы. Желательно иметь навыки по работе с чистым js-скриптомHTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется верстка и создание js-script модулей для многофункциональной страницы интернет-магазинаВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить HTML-верстку страницы интернет-магзина и разработку интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. Выполнние работы предполагает от исполнителя хорошее знание JS скрипта. Желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется php-программист на постоянную удаленную работу Требования: Опыт работы PHP-программистом от 3-х лет Опыт работы с базами данных выделенный интернет канал, возможность работы с трафиком от 1 Гб в месяц постоянная доступность в skype постоянная доступность в icq Необходимые навыки: php - отличное ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется разработка плюс доработка уже сделанных динамических Java script областей сверстанных страниц интернет магазина. Реализованные модули достаточно сложные, поэтому требуется знание js на высоком уровне.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить верстку макета. Желательно знание jquery для реализации пары джс блоков. Всего нужно сделать верстку 3-х страниц в которых различаются только контентные части.HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад