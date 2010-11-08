lestnicaabc

Требуется php-программист на постоянную удаленную работу Требования: Опыт работы PHP-программистом от 3-х лет Опыт работы с базами данных выделенный интернет канал, возможность работы с трафиком от 1 Гб в месяц постоянная доступность в skype постоянная доступность в icq Необходимые навыки: php - отличное ...