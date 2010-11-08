lestnicaabc

Верамов Дмитрий lestnicaabc

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • JS script программирование и верстка

    $250

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы интернет-магзина и разработку интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. Выполнние работы предполагает от исполнителя хорошее знание JS скрипта. Желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ.

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка JS и верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы интернет-магзина и разработку интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. Выполнние работы предполагает от исполнителя хорошее знание JS скрипта. Желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php-программист на постоянную удаленную работу

    $1000

    Требуется php-программист на постоянную удаленную работу Требования: Опыт работы PHP-программистом от 3-х лет Опыт работы с базами данных выделенный интернет канал, возможность работы с трафиком от 1 Гб в месяц постоянная доступность в skype постоянная доступность в icq Необходимые навыки: php - отличное ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryApacheAjaxSymfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка js

    Требуется разработка плюс доработка уже сделанных динамических Java script областей сверстанных страниц интернет магазина. Реализованные модули достаточно сложные, поэтому требуется знание js на высоком уровне.

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад