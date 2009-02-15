rinatKH

Ринат Магомедов rinatKH

 
38 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Я заставлю Ваш продукт продать себя или быть лучшим.

Создам, исправлю, подкорректирую дизайн чего-либо.

Если Вам необходима:

- Креативная ВИЗИТКА

- Стильный и запоминающийся САЙТ

- Оригинальный ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

- Дорогая ОБЛОЖКА ДИСКА

и т.д., Я к Вашим услугам.

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Отзывы заказчиков
moiseev
Леонид 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва
$5
10 баллов
15 лет назад
Редизайн
Работа выполнена хорошо, рекомендую данного исплонителя!
brn
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна сайта
Отличный исполнитель. Быстро понял идею дизайна и выполнил все качественно и в срок. Рекомендую. Плюс недавно разработал логотип для сайта, очень понравился.