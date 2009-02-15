Я заставлю Ваш продукт продать себя или быть лучшим.
Создам, исправлю, подкорректирую дизайн чего-либо.
Если Вам необходима:
- Креативная ВИЗИТКА
- Стильный и запоминающийся САЙТ
- Оригинальный ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
- Дорогая ОБЛОЖКА ДИСКА
и т.д., Я к Вашим услугам.
Портфолио
- Сайт для Игрового Портала158 просмотров
- Логотип для сайта www.rapshooter.com155 просмотров
- Логотип для сайта145 просмотров
- BVS147 просмотров
- JobsNet121 просмотр
- Wallpaper для Харьковского RAP исполнителя130 просмотров
- Wallpaper для Харьковского RAP исполнителя145 просмотров
- Wallpaper для Харьковского RAP исполнителя111 просмотров
- Без названия180 просмотров
- Без названия111 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Лого для D.n.B. проекта112 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена хорошо, рекомендую данного исплонителя!
$50
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро понял идею дизайна и выполнил все качественно и в срок. Рекомендую. Плюс недавно разработал логотип для сайта, очень понравился.