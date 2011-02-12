Требуется разработать логотип для молодежного движения
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Требуется нарисовать 2-слайда на Тему: SaaS – Что это такое, для двух целевых аудиторий один слайд для руководителей другой для ай-ти специалиста, красиво, стильно, чтобы цепляло, в случае удачного исполнения продолжение следует, обязательно ссылки на ...Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать клон naplatforme.ru до апреля жду ваших предложений по ценеСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
На постоянную удаленку требуется кодер с отличным знанием cms SocialEngine 4.х.х з.п. сдельная, можете расчитывать в среднем на 25-30тыр в месяц, работы много. Хотелось бы видеть примеры вашей деятельности, если таковых нет но ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется прикрутить кнопку к socialengine для импорта профиля с "Мой мир" mail.ru, импортировать требуется все начиная от сообщений заканчивая музыкой и видео, жду ваших предложений по цене и срокам, подробности исполнителюВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад