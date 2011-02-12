artembr

Артем artembr

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется нарисовать 2-слайда

    $50

    Требуется нарисовать 2-слайда на Тему: SaaS – Что это такое, для двух целевых аудиторий один слайд для руководителей другой для ай-ти специалиста, красиво, стильно, чтобы цепляло, в случае удачного исполнения продолжение следует, обязательно ссылки на ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист PHP/MySQL

    $1000

    На постоянную удаленку требуется кодер с отличным знанием cms SocialEngine 4.х.х з.п. сдельная, можете расчитывать в среднем на 25-30тыр в месяц, работы много. Хотелось бы видеть примеры вашей деятельности, если таковых нет но ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Импорт профиля с соц. сети mail.ru

    Требуется прикрутить кнопку к socialengine для импорта профиля с "Мой мир" mail.ru, импортировать требуется все начиная от сообщений заканчивая музыкой и видео, жду ваших предложений по цене и срокам, подробности исполнителю

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

di1349
Кондр 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа
Была рада помочь. Очень приятное сотрудничество!
Очень оперативно, масса вариантов логотипов из которых вам 1 точно понравиться, всем рекомендую!
Ответный отзыв