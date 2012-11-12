Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка117 просмотров

Требуется разработать логотип для молодежного движения

13 лет назад
artembr
Артем 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

di1349
Кондр 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1
3 дня
Очень оперативно, масса вариантов логотипов из которых вам 1 точно понравиться, всем рекомендую!
Была рада помочь. Очень приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

di1349
Кондр 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад