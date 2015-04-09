Мой дизайн = Ваш успех = и наша прибыль! :-)

Опыт работы в дизайне более 6 лет.

Области: Логотипы и фирменный стиль; Полиграфия; Наружная реклама; Создание сайтов под ключ - дизайн+верстка.

Предоставляю на выбор от 3 вариантов дизайна, после оплаты предоставляю исходник в векторе или tif.