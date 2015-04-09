Мой дизайн = Ваш успех = и наша прибыль! :-)
Опыт работы в дизайне более 6 лет.
Области: Логотипы и фирменный стиль; Полиграфия; Наружная реклама; Создание сайтов под ключ - дизайн+верстка.
Предоставляю на выбор от 3 вариантов дизайна, после оплаты предоставляю исходник в векторе или tif.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Свет тенгри325 просмотров
- Слоганы и домен для Апейрон848 просмотров
- Визитки и логотип спа-салона Аквамарин315 просмотров
- Логотипы на черном фоне1932 просмотра
- Логотипы на белом фоне3036 просмотров
- Лучшие логотипы4155 просмотров
- Визитки для певца3586 просмотров
- Логотипы-аббревиатуры-22984 просмотра
- Mebunivermag332 просмотра
- АПП Гипнарт353 просмотра
- Логотипы-названия-3318 просмотров
- Логотипы-названия-2435 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Диана предложила много вариантов, выполнила все мои дополнительные доработки. В общем - сотрудничеством полностью доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик, четкие пожелания, быстрые комментарии - было легко доводить проект до благополучного завершения. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
10 лет назад
Все очень хорошо
Ответный отзыв
Варианты не подошли по стилю, но заказчик в целом адекватный, готова работать над новыми проектами, и для сотрудничества рекомендую.
$8
10 баллов
10 лет назад
Все сделано качественно и в соответствии с ТЗ. Работой более чем доволен!
Ответный отзыв
Четкое задание, быстрое принятие решений, своевременная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Работа сделана быстро и практично по недорогой цене.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает, чего хочет, умеет это донести, что значительно облегчает работу. Оплата в полном объеме и в срок. Рекомендую. Готова сотрудничать снова.
$4
10 баллов
10 лет назад
Диана качественно и в срок выполнила наше, как оказалось, не простое задание. За что ей огромное спасибо и наши рекомендации.
Ответный отзыв
Хороший заказчик: всегда был на связи, принимал активное участие в работе, давал четкие указания, было понятно, к какому результату стремиться в дизайне. Побольше бы таких!
Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга