di1349

Кондр di1349

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Мой дизайн = Ваш успех = и наша прибыль! :-)

Опыт работы в дизайне более 6 лет.

Области: Логотипы и фирменный стиль; Полиграфия; Наружная реклама;  Создание сайтов под ключ - дизайн+верстка.

Предоставляю на выбор от 3 вариантов дизайна, после оплаты предоставляю исходник в векторе или tif.

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Отзывы заказчиков

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки
Диана предложила много вариантов, выполнила все мои дополнительные доработки. В общем - сотрудничеством полностью доволен. Спасибо!
Очень адекватный заказчик, четкие пожелания, быстрые комментарии - было легко доводить проект до благополучного завершения. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип для сайта
Все очень хорошо
Варианты не подошли по стилю, но заказчик в целом адекватный, готова работать над новыми проектами, и для сотрудничества рекомендую.
Ответный отзыв
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Сделать лого по образцу
Все сделано качественно и в соответствии с ТЗ. Работой более чем доволен!
Четкое задание, быстрое принятие решений, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
StepVic
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип
Работа сделана быстро и практично по недорогой цене.
Отличный заказчик, знает, чего хочет, умеет это донести, что значительно облегчает работу. Оплата в полном объеме и в срок. Рекомендую. Готова сотрудничать снова.
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Макет простой визитки.
Диана качественно и в срок выполнила наше, как оказалось, не простое задание. За что ей огромное спасибо и наши рекомендации.
Хороший заказчик: всегда был на связи, принимал активное участие в работе, давал четкие указания, было понятно, к какому результату стремиться в дизайне. Побольше бы таких!
Ответный отзыв
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Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга