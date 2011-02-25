нужен сервис конструктора визиток онлайн, на подобии vizitka.com/printing/businesscards-templates. от Вас: 1. на каом языке будете писать? 2. есть ли опыт работы с графикой 3. есть ли опыт ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
13 лет назад
нужен сервис конструктора визиток онлайн, на подобии vizitka.com/printing/businesscards-templates. от Вас: 1. на каом языке будете писать? 2. есть ли опыт работы с графикой 3. есть ли опыт ...
Для программирования сайта клипартов нужен программист. Отличное знание языка, работа с графикой, знание кодировок и перекодировок, AJAX часть вашего кода прошу высылать как пример.